В Ижевске появилось мошенничество с объявлениями в подъездах о замене ключей

Вот такие объявление вывешивают мошенники. Фото: @rap_fm.records

Мошенники столицы Удмуртии начали использовать новую уловку. Преступная схема проста, – на двери в подъезде вывешивается объявление, в котором предупреждается о замене домофона. Акцент делается на изготовлении магнитных ключей, заявку на получение которых можно заполнить, перейдя по QR-коду.

Обычно объявление не вызывает никаких подозрений, ведь это обычное дело увидеть на подъезде или в лифте предупреждение о ремонтных работах или каких-либо других изменениях в доме. Доверие внушает и то, что мошенники упоминают управляющие компании.

Однако, при переходе по указанной ссылке или QR-коду жильцы оказываются на ресурсе злоумышленников, где для заказа ключа нужно ввести данные банковской карты. В этот момент в руки мошенников попадают личные сведения потерпевших, а затем и их деньги.

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