Учения МЧС пройдут в Наркологическом диспансере Ижевска 7 июля

Фото: @mchsUR

Сегодня, 7 июля, в 10:00 в «Республиканском наркологическом диспансере МЗ УР» в городке Машиностроителей пройдут пожарно-тактические учения МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На участке будет скопление спасателей и спецтехники экстренных служб. Местных жителей просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие. О том, сколько будут проходить учения не сообщается.

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