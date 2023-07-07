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НовостиОбщество7 июля 2023 5:03

Учения МЧС пройдут в Наркологическом диспансере Ижевска 7 июля

Местных жителей просят соблюдать спокойствие
Софья Кель
Фото: @mchsUR

Фото: @mchsUR

Сегодня, 7 июля, в 10:00 в «Республиканском наркологическом диспансере МЗ УР» в городке Машиностроителей пройдут пожарно-тактические учения МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На участке будет скопление спасателей и спецтехники экстренных служб. Местных жителей просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие. О том, сколько будут проходить учения не сообщается.

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