Граффити про книгу появится в Ижевске в августе

Автором мурала станет Татьяна Трусова. Фото: архив редакции

В августе в Ижевске появится граффити на тему «Книга – немой учитель». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Автором мурала станет Татьяна Трусова. Она уже рисовала в прошлом году на улице Удмуртской картину «Город на Иже».

«По моему мнению, книга – лучший учитель. Например, произведения Жюля Верна или «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери – это потрясающие истории для всех возрастов, они дают нам возможность пофантазировать, развить воображение. Поэтому я решила таким образом развить «учительскую» тему», – рассказала художница.

Граффити появится в рамках фестиваля «ФормART» (формарт). Ключевая тема работ фестиваля – «Сила знаний», поскольку 2023 год объявлен годом педагога и наставника.

В августе наградят победителей фестиваля в Кирове. Художники, занявшие первое, второе или третье места получат от 100 до 200 тысяч рублей на творческое развитие.

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