Новое здание на улице Песочной в Ижевске будет культурно-досуговым центром

На одном этаже будет молельная комната для мусульман. Фото: debate.izh.ru

Муфтий Удмуртии Фаиз хазрат Мухамедшин рассказал «Комсомолке» о планах на здание, которое собираются построить в районе Металлурга. По его словам, это будет не мечеть, а культурно-досуговый центр.

На одном этаже расположится молельная комната для мусульман.

«Мусульманину предписывается совершать молитвы ежедневно. И бывает так, что вовремя на молитву человек не успевает приезжать. Поэтому есть очень большая потребность в районе Металлурга: много людей работают на заводах, много иностранных студентов учатся в ИжГТУ, которые исповедуют ислам. Поэтому мы и задумали строить маленький молельный зал. Нет цели делать соборную мечеть», – пояснил Фаиз Хазрат.

Остальные помещения в здании будут предназначены для занятий с детьми спортом или робототехникой, иностранным языком – все зависит от желания жителей. Посещать их могут представители любых конфессий. При этом это будет бесплатно для всех желающих – вносить деньги придется только за услуги педагогов.

Здание планируется возводить в лесу. Однако вырубать деревья не будут, потому что оно очень маленькое.

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