Две женщины пострадали при пожаре на ферме в Удмуртии

Одну из пострадавших женщин доставили в больницу. Фото: https://t.me/mchsUR

Ферма загорелась в деревне Убытьдур Красногорского района 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В огне пострадали две женщины 1959 и 1973 годов рождения. Они получили ожоги различной степени тяжести, сейчас одна из них находится в больнице под наблюдением медиков. При пожаре погибли 11 и 16 телят. Другие животные не пострадали потому что находились на пастбище.

Общая площадь пожара составила 1 950 кв.м. Тушить ферму помогали добровольцы. По предварительным данным, возгорание началось из-за отсутствия или несоответствия размеров разделки перекрытия в переходе от дымовой трубы.

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