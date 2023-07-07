Трое туристов из Ижевска попали в шторм и чуть не утонули на озере Тургояк

К счастью, обошлось без жертв. Фото: @club160949278

Трое туристов из Ижевска отправились на одноместной лодке по озеру Тургояк и потерпели бедствие. Об этом сообщает пресс-служба поисковиков Челябинской области.

Ижевчане хотели отправиться на знаменитый остров Веры, который находился всего в 100 метрах от их лагеря. Но погода резко испортилась.

«Резко налетел шторм. Ливень, ветер, поднявшаяся волна не только снизили видимость, но и привели к резкому подъему уровня воды в судне. С каждой минутой, перегруженная лодка заполнялась водой и оседала все ниже и ниже», – рассказывают спасатели.

У туристов не было ни одного спасательного жилета. Отдыхающие попытались насосом выкачать воду из лодки, но их старания не привели к успеху. К счастью, ижевчане успели сообщить о произошедшем спасателям.

Лодку ижевчан затопило водой. Фото: @club160949278

Специалисты пересади туристов из затопленной лодки на свой борт и доставили их на безопасный берег. Шторм унес лодку отдыхающих более чем на километр от берега. По словам спасателей, минутная водная прогулка на лодке растянулась примерно на час, и виной всему несоблюдение правил безопасности.

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