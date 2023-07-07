ФК «Зенит-Ижевск» может опуститься в любительскую лигу

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Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» может опуститься на одну лигу и стать любительским. Об этом в интервью «Ъ-Удмуртия» сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Сейчас региональные власти ставят перед ФК задачу по перезагрузке. Контент для зрителей должен измениться, так как трибуны уже не собирают такое число болельщиков как раньше.

«У нас была предсезонная игра с пермским «Амкаром», на трибунах никого не было, хотя вход был свободным. Игра была хорошая, живая, наши ребята на поле смотрелись хорошо, хотя видно было, что «Амкар» команда повыше, посерьезнее», – отмечает Парахин.

Возможным решением вопроса перезагрузки клуба может стать снижение лиги на какой-то период.

«Это даст возможность нашим юным игрокам после окончания школы футбола не уходить из спорта или уезжать в другие регионы, а созреть здесь в профессиональном формате, самореализоваться», – заявил министр.

Тем не менее, по словам Парахина, профессиональный уровень подготовки игроков сохранится. Также при условии победы в третьей любительской лиге, ижевские футболисты смогут перейти во вторую лигу на льготных условиях.

Региональные власти примут решение об изменении лиги футболистов в кратчайшие сроки. Дело в том, что Российский футбольный союз изменил схему сезона ФНЛ-2, и теперь игры ведутся в режиме весна-осень, а не осень-весна, а значит сезон заканчивается календарным годом.

«Это повлечет дополнительные расходы порядка 10 млн рублей, чтобы отыграть короткую часть первенства в этом году», – заключил Парахин.

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