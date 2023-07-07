Четверо морских котиков родились в зоопарке Ижевска

Щенки уже выходят в вольер вместе с родителями. Фото: https://t.me/udalov_mpr

В ижевском зоопарке радость – на счет появилось сразу 4 щеночка морских котиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов республики Денис Удалов.

И это не ошибка! И собаки, и морские котики относятся к одному и тому же подотряду хищных — псообразным, поэтому детенышей ластоногих принято называть именно щенками. Котиками они станут, только когда вырастут.

Среди потомства морских котиков три девочки и один мальчик. Щенята уже окрепли и спокойно выходят в вольер вместе с родителями.

«Сейчас сотрудники зоопарка думают над именами для малышей, присматриваются к характеру каждого. Пока лишь известно, что имена будут начинаться на «М» – по традиции щенков здесь называют по алфавиту. В этом году очередь пала на эту букву», – пояснил Удалов.

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