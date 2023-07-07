Двое мужчин утонули в Удмуртии 7 июля

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7 июля в Удмуртии произошло сразу две трагедии на воде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Первый случай произошел в Красногорском районе на пруду в деревне Прохорово – утонул мужчина 1964 года рождения. Второй инцидент произошел в селе Черново Каракулинского района. В местном пруду утонул мужчина 1988 года рождения. Тела погибших из воды достали водолазы поисково-спасательных отрядов.

По предварительным данным, оба мужчины были пьяны. На данный момент с начала 2023 года на водоемах Удмуртии погибло 15 человек, в том числе трое детей.

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