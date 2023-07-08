Анета Капба выступит в Удмуртии на фестивале «Взлетные истории»

Выступление пройдет во время ночного шоу. Фото: @aneta_kapba

Известная певица из Ижевска Анета Капба выступит 14 июля в рамках ночной программы семейного фестиваля «Взлетные истории» (0+) в Удмуртии.

Финалистка проекта «Икс-Фактор Беларусь», член жюри проекта «Голос Удмуртии» и наставница детской творческой студии Zskills Анета Капба выступит в первый вечер фестиваля с 22:00 до 00:00.

Кроме концерта, в рамках ночного шоу будет дискотека с розыгрышем призов от радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

А во время дневной программы гости фестиваля смогут поучаствовать в катаниях на катамаранах и квадроциклах, полюбоваться на соревнование мотпланеристов, принять участие в мастер-классах по авиамоделированию, а также попробовать вкуснейшее гриль-меню на фудкорте.

Фестиваль пройдет в следующие выходные 14 и 15 июля в деревне Ермаково Увинского района. Подробную афишу можно посмотреть в группе фестиваля ВКонтакте.

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