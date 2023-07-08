В Удмуртии осудили местного жителя за причинение смерти по неосторожности

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

32-летнего жителя Удмуртии признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба СУСК России по Удмуртии.

По данным следствия, мужчина в октябре 2022 года, находясь у себя дома, выпивал вместе со своим отцом. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт.

«Во время ссоры обвиняемый нанес отцу несколько ударов руками и ногами, а также металлической тростью, причинив тяжкий вред здоровью, в результате чего он через восемь суток скончался в медицинском учреждении», – говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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