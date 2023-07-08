Жительницу Удмуртии обвиняют в мошенничестве на сумму около 1,4 миллиона рублей

Обвинительное заключение передано в суд Фото: Мария Бакланова

40-летнюю жительницу Удмуртии обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, женщина работала риелтором и в 2020-2022-гг. участвовала в госзакупках в рамках формирования жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И для получения выгоды обвиняемая представляла подложные документы, содержащие недостоверные сведения об увеличенной площади продаваемых квартир.

«В общей сложности риелтор реализовал 13 квартир в разных районах Удмуртии. Кроме того, в 2022 году обвиняемая покушалась на хищение бюджетных денежных средств, выделенных для приобретения министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии двух квартир в с. Вавож и с. Каракулино, а также для приобретения одной квартиры администрацией Сюмсинского района», – говорится в сообщении.

Общий ущерб составил около 1,4 миллиона рублей. Из которых женщина добровольно возместила сумму свыше 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. За совершенные преступления обвиняемой грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

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