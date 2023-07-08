Итоги первого этапа зачисления в первый класс подвели в школах Ижевска

Начался второй этап зачисления детей в школу Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске подвели итоги первого этапа зачисления в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первый этап зачисления в первый класс в Ижевске окончен. Он длился с 25 марта по 30 июня. Уже с 30 июня по 5 июля школы города начали публиковать списки поступивших детей. По сообщению ЦУР Удмуртии, только за этот период было зафиксировано 14 сообщений о нехватке мест в образовательных учреждениях города.

«Родителям чьи дети не смогли попасть в планируемую школу, то нужно обратиться в Управление образования Администрации Ижевска по адресу: ул. Ленина, 2, тел. 41-45-56, 41-45-59. Ни один первоклассник не останется без места в школе. На сегодня дополнительные новые места открыты в школах: 87, 80, 54, 9, 78, 81, 77, 7, 76. Также проведены работы по перепрофилированию под учебные кабинеты в школах: 93, 52, 91, 70, 22, Гуманитарный лицей», – говорится в сообщении.

Прием заявлений на поступление в 1 класс продолжается. С 6 июля по 5 сентября родители могут подать заявку на поступление ребенка в школу на свободные места.

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