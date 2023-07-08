Жительницу Ижевска обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

52-летняя жительница Ижевска задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

«По версии следствия, подозреваемая предлагала своим знакомым вложить деньги в строительство домов, обещая высокий доход от этих инвестиций. Введенные в заблуждение граждане, рассчитывая на прибыль, передавали женщине свои сбережения. Для создания видимости своей деятельности и привлечения еще большего числа вкладчиков злоумышленница первое время выплачивала проценты по вкладам, но в последующем переставала выходить на связь с клиентами. А полученные деньги тратила на личные нужды», – говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что жертвами подозреваемой стало около 100 человек. Общий ущерб составляет более 100 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье Мошенничество в особо крупном размере по фактам хищения денежных средств граждан. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Проводится поиск других потерпевших.

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