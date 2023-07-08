Жителям Удмуртии рассказали о важности поддержания хороших отношений в семье

Всемье важны взаимопонимание и поддержка Фото: Амир Закиров

Хорошие отношения в семье – залог сохранения ментального здоровья. В беседе с RT психолог Наталья Наумова рассказала, каких правил стоит придерживаться, чтобы сохранить в семье здоровые отношения.

Одними из главных факторов заботы психолог назвала взаимное уважение и поддержку.

«Самое главное – уважение членов семьи друг к другу. Важно стараться не «переделывать» своего партнера, принимать его таким, какой он есть. Кроме того, нужно слышать послания друг друга, быть готовыми прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», – объяснила специалист.

Именно пары, которые стремятся к взаимопомощи, по мнению психолога, являются крепким. Специалист утверждает, что семья должна быть командой, где каждый готов прийдти на помощь в трудной ситуации.

«Если каждый живет сам по себе, руководствуясь своими личными планами и эгоистическими соображениями, то, конечно, такая семья либо распадется, либо ее члены продолжат жить вместе, но исключительно по привычке», – подытожила психолог.

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