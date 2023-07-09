80 пар из Удмуртии отметили почетной наградой «За любовь и верность»

Фото: пресс-служба Минсоцполитики Удмуртии

8 июля, в День семьи, любви и верности, 80 супружеских пар из Удмуртии, проживших в браке более 25 лет, получили почетную награду «За любовь и верность». Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики Удмуртии.

«Счастливая, крепкая семья - это основа процветания России и нашей Удмуртии. Потому что основные нравственные ценности, жизненные принципы, уважение к старшим и истории, гражданская позиция - все это тоже закладывается родителями в семье», – рассказала зампредседателя правительства республики Татьяна Чуракова.

Праздничное мероприятие проходило на территории Михаило-Архангельского кафедрального собора. Всего за 15 лет почетная награда была вручена более 1 тысячи семейных пар в регионе.

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