12 участков дорог в частном секторе Ижевска отсыпят щебнем

Дороги выбирали на основе обращений жителей и предписаний ГИБДД
Фото: Мария Бакланова
В этом году на 12 дорогах в частном секторе Ижевска появится щебенка. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» Владимир Гуляев, и. о. главы города.
В список вошли следующие участки:
– Улица Серова от ул. Шишкина до ул. Грибоедова;
– Улица Большая Крестьянская в микрорайоне Пазелы;
– Ул. Коммунаров от ул. Чугуевского до пер. Железнодорожный;
– Ул. Чехова;
– Ул. 40 лет ВЛКСМ;
– Ул. Можарова;
– Ул. Крымская;
– Ул. Татарская;
– пер. Будочный;
– пер. Татарский;
– Ул. Мужества в мкрн Орловское;
– Ул. Танковая в мкрн Орловское.
На части дорог работы уже завершили, на ул. Коммунаров подрядчик уже вышел. Список объектов определяли на основе обращений жителей и предписаний ГИБДД. На эти цели выделили 20 млн рублей. В прошлом году было в два раза меньше.
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