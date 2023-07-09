12 участков дорог в частном секторе Ижевска отсыпят щебнем

Дороги выбирали на основе обращений жителей и предписаний ГИБДД Фото: Мария Бакланова

В этом году на 12 дорогах в частном секторе Ижевска появится щебенка. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» Владимир Гуляев, и. о. главы города.

В список вошли следующие участки:

– Улица Серова от ул. Шишкина до ул. Грибоедова;

– Улица Большая Крестьянская в микрорайоне Пазелы;

– Ул. Коммунаров от ул. Чугуевского до пер. Железнодорожный;

– Ул. Чехова;

– Ул. 40 лет ВЛКСМ;

– Ул. Можарова;

– Ул. Крымская;

– Ул. Татарская;

– пер. Будочный;

– пер. Татарский;

– Ул. Мужества в мкрн Орловское;

– Ул. Танковая в мкрн Орловское.

На части дорог работы уже завершили, на ул. Коммунаров подрядчик уже вышел. Список объектов определяли на основе обращений жителей и предписаний ГИБДД. На эти цели выделили 20 млн рублей. В прошлом году было в два раза меньше.

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