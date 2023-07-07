ФК «Зенит–Ижевск» не примет участие в Первенстве России

Фото: @fczenitizhevsk

Футбольный клуб «Зенит–Ижевск» не выступит в Первенстве России среди команд клубов 2 лиги нового сезона. Уведомление от министра спорта Удмуртии Дениса Парахина было опубликовано на странице клуба ВКонтакте.

«Уведомляю Вас, что Министерством по физической культуре и спорту Удмуртской Республики принято решение о неучастии АНО «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» в Первенстве России среди команд клубов 2 лиги, группа Б, сезона 2023 год», – сообщил в своем письме Парахин.

На данный момент комментариев от главного тренера команды не поступило. Напомним, ранее глава Минспорта заявлял о возможном переходе ижевского ФК в любительскую лигу. Это решение мотивировано ограничениями в финансировании. Кроме того, по словам Парахина, это даст возможность игрокам после окончания школы футбола не уезжать в другие регионы, а «созревать здесь в профессиональном формате».

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Две женщины пострадали при пожаре на ферме в Удмуртии

Новое здание на улице Песочной в Ижевске будет культурно-досуговым центром

Погода на выходные в Ижевске: дожди вернутся, но жара останется