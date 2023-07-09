Выступление Дениса Клявера и награждение семей: 5 фото с празднования Дня семьи, любви и верности в Ижевске

Жителей Ижевска поздравил Денис Клявер. Фото: пресс-служба администрации города

8 июля в парке Кирова прошел Ромашковый фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. «Комсомолка» собрала несколько ярких кадров с мероприятия.

На фан-зоне прошел праздничный концерт. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Во время праздника разыгрывали призы. И, конечно, чествовали 15 пар, которые доказали любовь и верность, прожили вместе более 25 лет и воспитали достойных детей. Их наградили медалями.

Награждение пар, которые прожили вместе 25 лет. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Среди награжденных – Наталья и Олег Меркушевы, которые вместе уже 30 лет. Наталья Рудольфовна – врач, а Олег Владимирович работает в сфере IT. Дети выбрали профессию как у отца.

Награжденные пары. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

«Самое главное богатство в жизни – наша семья, наши дети, то, что мы есть друг у друга. Вместе бегаем в парке, вместе путешествуем. И дети рядом – живут и работают в Ижевске», – говорят супруги.

Все пары поставили подписи в книге почетных семей Ижевска. Среди награжденных – Барановы Фарида и Владимир, Вахрушевы Августа и Валентин, Дементьевы Маргарита и Алексей, Жуйковы Тамара и Анатолий, Изекеевы Татьяна и Николай, Коптевы Лидия и Леонид, Ленцовы Елена и Александр, Меркушевы Наталья и Олег, Моисеенко Татьяна и Владимир, Моисеенковы Лариса и Юрий, Мухамитдиновы Галина и Мулланур, Олины Ольга и Сергей, Рыловы Екатерина и Владимир, Марина Рожкова и Наиль Сайфуллинов, Поздеевы Валентина и Валерий.

Выступление Дениса Клявера. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Изюминкой программы стало выступление Дениса Клявера из группы «Чай вдвоем». Он исполнил песни «Необыкновенная», «Когда ты станешь большим» и другие хиты.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«У него такая энергетика»: как жительница Ижевска актера Василия Ланового в Москве искала

Жителям Удмуртии рассказали о важности поддержания хороших отношений в семье

80 пар из Удмуртии отметили почетной наградой «За любовь и верность»