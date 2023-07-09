Рулоны сена загорелись в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Сено загорелось в Удмуртии
В деревне Якшур 8 июля загорелись рулоны сена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Площадь возгорания составила 50 кв. м.
МЧС также рекомендует устанавливать пожарные извещатели и следить за состоянием электрооборудования.
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