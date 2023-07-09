Прокурору Удмуртии Артему Николаеву продлили срок полномочий на пять лет

Артем Николаев. Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Артем Николаев будет возглавлять прокуратуру Удмуртии еще пять лет. Его полномочия продлили распоряжением президента России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Артем Николаев возглавляет прокуратуру региона с 2018 года.

СПРАВКА

Николаев Артем Юрьевич. Родился в Казани в 1966 году.

Образование получил юридическое в Казанском государственном университете. Работал в прокуратуре с 1990 года. Выполнял работу следователя и старшего следователя в Вахитовском районе Казани, помощника прокурора Казани, зампрокурора Авиастроительного района, первого зампрокурора Казани, городского прокурора Зеленодольска, первого зампрокурора Татарстана, заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора.

Является государственным советником юстиции второго класса.

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