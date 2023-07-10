Детскую площадку у школы в Юкаменском районе Удмуртии привели в порядок после вмешательства прокурора

Детская площадка устарела и была не закреплена
Фото: Мария Бакланова
В Юкаменском районе Удмуртии обнаружили ветхую детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Площадка находится у Палагайской СОШ. Оборудование было старым и толком не закрепленным. Это опасно для детей, и прокурор вынес представление директору школы.
После этого площадку привели в порядок. А директора привлекли к дисциплинарной ответственности.
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