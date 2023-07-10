Детскую площадку у школы в Юкаменском районе Удмуртии привели в порядок после вмешательства прокурора

Детская площадка устарела и была не закреплена Фото: Мария Бакланова

В Юкаменском районе Удмуртии обнаружили ветхую детскую площадку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Площадка находится у Палагайской СОШ. Оборудование было старым и толком не закрепленным. Это опасно для детей, и прокурор вынес представление директору школы.

После этого площадку привели в порядок. А директора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Куда сходить с детьми: какие безопасные и открытые детские площадки есть во дворах Ижевска

Как будто не в Ижевске: 14 фотографий города, где его не узнать

Прокурору Удмуртии Артему Николаеву продлили срок полномочий на пять лет