Двое иностранцев из Египта получили срок за распространение наркотиков в Ижевске

Один из преступников раскаялся. Фото: архив редакции
Двое граждан Египта распространяли наркотики в Ижевске с помощью «закладок». Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда.
В 2022 году молодые люди 22 и 23 лет договорились о «сотрудничестве» через мессенджер Telegram раскладывать полученный товар от наркодиллера по тайникам. В момент распространения наркотика преступников задержала полиция.
Оба иностранца отправились в колонию строгого режима на срок 4 и 5 лет. Один из них раскаялся, второй же давать показания отказался.
Судом учтено смягчающее обстоятельство – у молодых людей были маленькие дети.
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