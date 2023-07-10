Погода в Ижевске на день: 10 июля переменная облачность и жара до +33°С

Хорошего вам дня. Фото: архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 10 июля, ожидается переменная облачность.
По прогнозу регионального гидрометцентра, дневная температура воздуха составит +31°..+33°С. Местами возможны кратковременные дожди.
Ветер южный со скоростью 9-14 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до +20°С.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Куда сходить с детьми: какие безопасные и открытые детские площадки есть во дворах Ижевска
Как будто не в Ижевске: 14 фотографий города, где его не узнать
Прокурору Удмуртии Артему Николаеву продлили срок полномочий на пять лет