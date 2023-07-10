Погода в Ижевске на день: 10 июля переменная облачность и жара до +33°С

Хорошего вам дня. Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 10 июля, ожидается переменная облачность.

По прогнозу регионального гидрометцентра, дневная температура воздуха составит +31°..+33°С. Местами возможны кратковременные дожди.

Ветер южный со скоростью 9-14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +20°С.

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