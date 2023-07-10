5 молодежных центров отремонтируют в Глазове

Молодежь сможет заниматься творческой деятельностью. Фото: Ярослав Семенов

В Глазове идет ремонт молодежного центра. Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в ВКонтакте.

Сейчас здесь демонтировали пол и плитку, убрали решетки с окон и ремонтируют крышу.

В помещении появится зал медиа-коворкинга для съемок видео, студия звукозаписи, зал для танцевальных мастер-классов, библиотека и конференц-зал.

Помещение будет в фирменном стиле Года молодежи.

До 2024 года отремонтируют 5 молодежных центров.

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