5 молодежных центров отремонтируют в Глазове

Молодежь сможет заниматься творческой деятельностью. Фото: Ярослав Семенов
В Глазове идет ремонт молодежного центра. Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в ВКонтакте.
Сейчас здесь демонтировали пол и плитку, убрали решетки с окон и ремонтируют крышу.
В помещении появится зал медиа-коворкинга для съемок видео, студия звукозаписи, зал для танцевальных мастер-классов, библиотека и конференц-зал.
Помещение будет в фирменном стиле Года молодежи.
До 2024 года отремонтируют 5 молодежных центров.
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