21-летний пьяный житель Удмуртии напал с битой на незнакомца

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В Увинском районе за нападение на незнакомца на скамье подсудимых оказался 21-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Пьяный молодой человек напал на незнакомого ему мужчину и ударил его битой по голове. Вред, нанесенный здоровью потерпевшего, по признаку опасности для жизни назвали тяжким.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с предметов, используемых в качестве оружия) и приговорил к 5 годам в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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