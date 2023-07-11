29-летний житель Ижевска обвиняется в демонстрации нацистской атрибутики

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В Ижевске перед судом предстанет 29-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчина обвиняется в публичной демонстрации нацистской атрибутики.

По данным следствия, мужчина нарисовал аэрозольным баллончиком на стены жилых домов на улицах Репина и Редукторная символы, которые похожи на нацистскую атрибутику. В ведомстве также отметили, что ранее ижевчанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ (Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Принимаются меры к выяснению всех обстоятельств совершенного преступления.

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