11 июля на полигоне ТБО в Удмуртии произошел пожар

Пожар начался ночью 11 июля. Фото: МЧС Удмуртии

На полигоне ТБО в Можге произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 03.39 минут 11 июля 2023 года. Примерная площадь пожара - около 10 000 кв.м. На данный момент борьба с огнем продолжается. Пожар ликвидируют 23 человека и 12 единиц техники.

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