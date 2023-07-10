Второй срок, признание ошибок и зарплата чиновников: о чем рассказал Александр Бречалов в 3 части большого интервью

Фото: Эдуард Карипов

Большое интервью с десятками самых острых и откровенных вопросов и ответов длилось три рабочих дня. На портале IZHLIFE.ru вышла третья часть, в которой речь идет о команде Главы, его ошибках, достижениях и даже заработной плате чиновников. А еще Александр Бречалов откровенно признался в том, почему все-таки решил идти на второй срок. Вот небольшие выдержки из очередной части.

«Когда есть какой-то фундамент со сгоревшими стенами, и он еще относится к объектам культурного наследия, мы на этом месте сделать ничего не можем. Его надо или воссоздавать или полностью переносить куда-то в другое место. А это совсем другие деньги. Очень показательный пример в этом плане – культурно-досуговый центр «Спартак» в Ленинском районе. Сколько времени мы на него потратили, но нашли деньги на ремонт. И тут активные граждане добиваются присвоения этому зданию статуса памятника культурного наследия регионального значения. Теперь стоимость восстановления не 83 миллиона рублей, как планировалось, а 170 миллионов. И мы, естественно, сдвигаем этот проект на более поздние сроки, потому что еще 80 миллионов у нас сейчас нет».

«Нам удалось немного подтянуть зарплаты сотрудникам (органов власти - прим. ред.). Замминистра раньше получали от 65 до 80 тысяч, а там ответственности море. Тут мы не выдерживаем конкуренцию с Татарстаном или Нижним Новгородом, но для Удмуртии сейчас это более-менее приличный уровень. Начальники управлений стали получать 40+. Для многих это уже нормальные деньги. Но процентов 70 людей в министерских командах это те, у кого есть здоровые амбиции расти дальше. И мы с ними разговариваем так: минимум 3 года, а лучше 5 – и я лично как Глава республики напишу вам рекомендацию «взять на работу».

«Сейчас каждый начальник отдела понимает, что у него есть индивидуальный трек развития. И в 5 министерствах и 2 агентствах у нас уже почти нулевая текучка. Это огромное достижение. Человек понимает, что получает сейчас 35-45 тысяч за ненормированный график и большую ответственность. Но после он выходит на рынок и устроится хоть куда».

«Все очень просто. Я человек очень эмоциональный, импульсивный. И если я не понимаю, почему что-то не сделано или безалаберность какую-то вижу, меня это бесит – могу и матом выругаться и устроить разнос. Но если бы такой требовательности не было, то мы бы все не выросли. И я в том числе».

Полную версию интервью можно прочитать по ссылке.

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