Переезд перекрестка Удмуртская–Кирова в Ижевске отремонтируют в 2023 году

Горожане жалуются на трамвайные пути на перекрестке уже не первый год. Фото: скриншот Google Maps

В Ижевске отремонтируют трамвайные пути на перекрестке улиц Удмуртская–Кирова. Об этом сообщает администрация города.

На состояние переезда пожаловались горожане.

«Когда решите вопрос с переездом перекрестка Удмуртская-Кирова? Трамвайные пути скачут», – спрашивает ижевчанин Рамиль.

В администрации Ижевска ответили, что ремонт перекрестка запланирован в 2023 году, но точные даты работ не обозначили.

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