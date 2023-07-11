Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Удмуртии 10 июля

Пострадавший госпитализирован. Фото: @mchsUR

10 июля в 19:05 в Камбарке загорелся частный дом на улице Матросова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Из-за сухой погоды и плотного размещения построек к моменту приезда пожарных пламя перекинулось уже и на двор. При тушении пожара между баней и сараем спасатели обнаружили мужчину 1979 года рождения. Он получил ожоги различной степени тяжести. Сейчас он находится в больнице.

«В доме проживали двое мужчин. Пожар заметил сосед, он и зашел в дом, чтобы предупредить жильцов. Первым выбежал собственник, он быстро покинул горящее здание, а вот его товарищ замешкался, когда искал документы. Огонь все больше охватывал строение, и без помощи огнеборцев мужчина покинуть место пожара уже не смог» – поделился сотрудник Госпожнадзора Андрей Климовских.

Общая площадь пожара составила 102 кв.м. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении.

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