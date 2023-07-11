Угрозы распространения пожара на полигоне ТБО в Можге нет

Фото: МЧС Удмуртии

На можгинском полигоне ТБО продолжается тушение пожара. Но, по словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, угрозы распространения пламени нет.

Напомним, сегодня в 3:39 через систему космического мониторинга был зафиксирован пожар на полигоне ТБО в Можге. На данный момент общая площадь горения составляет 1,1 га. Пожар тушат более 20 человек и 10 единиц техники. Очаги тления будут дополнительно засыпать песком.

«В 2016 году полигон внесен в государственный реестр объектов хранения отходов. Это самый маленький полигон в республике. Он принимает отходы с Можги, Можгинского, Кизнерского, Граховского, Алнашского районов. В среднем в день – это 10 единиц спецтехники с мусором», – сообщает Семенов.

По факту происходящего в Можге прошло заседание межмуниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подготовлены варианты перенаправления техники. По словам Семенова, из-за пожара может сдвинуться график вывоза отходов в городе и районах.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Владимир Путин об Удмуртии: «Ситуация в целом у вас стабильная»

11 июля на полигоне ТБО в Удмуртии произошел пожар

В новом сезоне в Ижевск с гастролями приедут звезды мировой величины