Более 2 млн рублей украл 18-летний мошенник из Ижевска у пенсионеров

Молодой человек обманул 14 пенсионеров Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по делу о мошенничестве перед судом предстал 18-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Жертвами молодого человека стали 14 пенсионеров из Ижевска и Сарапула. Мошенники звонили потерпевшим и убеждали в том, что их родные стали виновниками ДТП. Для освобождения родственников от ответственности пожилые люди отдавали злоумышленникам любые суммы. Так в период с 11 по 20 октября 2022 года осужденный украл у пенсионеров более 2 млн рублей.

Суд признал ижевчанина виновным по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ближайшие два года молодой человек проведет в исправительной колонии общего режима.

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