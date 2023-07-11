На пост главного архитектора Удмуртии избрали Даниля Магсумова

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На должность главного архитектора Удмуртии назначен Даниль Магсумов. Об этом сообщает министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Ришат Ибрагимов на своей странице ВКонтакте.

«Коллективу сотрудников Минстроя его представлять не надо. Даниль Магсумов работает с нами уже 7 лет. До этого 4 года был Главным архитектором Воткинска», – сообщает Ибрагимов.

СПРАВКА:

Магсумов Даниль окончил Казанский архитектурно-строительный университет. С 2008 года работает в сфере архитектуры и градостроительства.

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