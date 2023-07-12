Женщина на самокате погибла в ДТП с легковушкой на набережной в Ижевске

Фото: Антон Обухов

11 июля на набережной Ижевска произошло смертельное ДТП. Об этом в соцсетях рассказала вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Женщина 1990 года рождения и мужчина 1986 года рождения проезжали по набережной на самокате. В пару врезался легковой автомобиль. К сожалению, не обошлось без жертв – женщина погибла на месте аварии. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в РКБ №1.

«Самокат – не игрушка, а транспортное средство, к управлению которым нужно относиться со всей ответственностью», – сказала Пинчук. Отметим, что ездить на одном самокате вдвоем запрещено ПДД.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Младенческая смертность в Удмуртии достигла минимальных показателей

Два ребенка 2021 года выпали из окон в Удмуртии 10 июля

Легендарные «ИЖи»: культовые ижевские мотоциклы