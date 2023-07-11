Младенческая смертность в Удмуртии достигла минимальных показателей

Фото: @jcomp

Удмуртия достигла рекордно низкого показателя по младенческой смертности – 2,6 на тысячу новорожденных. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Сейчас показатели Удмуртии являются одними из самых лучших в России. А ведь еще в 2022 году регион вышел на показатель 3,4. Снизить случаи смерти малышей удалось благодаря улучшению качества оказания медпомощи беременным и новорожденным, а также централизации случаев преждевременных родов в Перинатальном центре.

«Разумеется, нам есть над чем работать. Важно продолжать развивать службу родовспоможения, обновлять парк медицинского оборудования и, конечно, работать с кадрам», – заключила вице-премьер.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

10 июля в Ижевске обновился температурный рекорд 1954 года

Два ребенка 2021 года выпали из окон в Удмуртии 10 июля

Легендарные «ИЖи»: культовые ижевские мотоциклы