Из-за ливня в Ижевске затопило улицу Ленина

Фото: скриншот из видео

Улицу Ленина в Ижевске затопило из-за ливня 12 июля. Об этом сообщают горожане в соцсетях. Так двор дома №110 уже полностью заполнен водой.

«Лодки все приготовили?» – шутят ижевчане.

По словам городской администрации, рабочие коммунальных служб уже выехали на осмотры водостоков и ливневой канализации. При необходимости специалисты расчищают водопропускные решетки.

Отметим, что при скоплении воды во дворах домов горожанам нужно обращаться в УК, а при затоплении дорог и тротуаров – в диспетчерскую службу 072 (с мобильных – 998-072).

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