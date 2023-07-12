Два пенсионера из Удмуртии пострадали от падения деревьев во время грозы

Оба пенсионера получили травмы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

12 июля в деревне Подшивалово Завьяловского района на мужчину 1952 года рождения упало дерево. Об этом в соцсетях сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Напомним, что в результате грозы в Ижевске травмы получила женщина 1951 года рождения – на нее также упало дерево.

Сейчас за состоянием пенсионеров следят врачи нейрохирургического отделения РКБ №1. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Состояние женщины врачи оценивают как удовлетворительное, мужчины – средней степени тяжести», – сообщает Пинчук.

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