Корове из Удмуртии присвоили звание «Лучшее вымя» на Всероссийском конкурсе красоты

Четырех коров из Удмуртии наградили почетными званиями. Фото: @udmapk18
Четыре коровы из Удмуртии получили почетные титулы на Всероссийском дне поля, который прошел в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
В конкурсе приняли участие 80 буренок из Удмуртии, Татарстана, Мордовии, Чувашии и Ульяновской области. Из нашего региона прибыло 9 коров. Три из них прошли в полуфинал и победили в номинациях «Лучшая линия спины», «Гармоничная походка» и «Лучшая породная голова». А вот корове из Вавожского района удалось пробиться в шестерку финалистов и взять золото в номинации «Лучшее вымя».
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