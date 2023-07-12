38-летний житель Глазова подозревается в убийстве бывшей сожительницы

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ

41-летнюю женщину убили в квартире на улице Драгунова в Глазове. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, в убийстве подозревается 38-летний бывший сожитель погибшей.

27 июня потерпевшая выпивала в компании знакомых. Позднее к ним присоединился подозреваемый. По версии следствия, завидев бывшую сожительницу, мужчина разозлился и несколько раз ударил ее металлическим предметом. Через несколько дней женщину госпитализировали в больницу. Врачи боролись за ее жизнь 9 дней, но так и не смогли спасти.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас следователь готовит запрос в суд, который позволит заключить подозреваемого под стражу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дерево упало на жительницу Ижевска 12 июля

Море волнуется раз, море волнуется два: как Ижевск переживает первый сильный ливень сезона

Корове из Удмуртии присвоили звание «Лучшее вымя» на Всероссийском конкурсе красоты