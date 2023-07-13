Житель Удмуртии посадил жену на цепь

Фото: архив редакции

В Удмуртии осудили жителя Каракулинского района, который посадил свою жену на цепь. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в апреле этого года. Мужчина дома избил жену, а потом нашел металлическую цепь и обмотал ее вокруг тела женщины. Дальше он прицепил болтом с гайкой цепь и жену к батарее.

А потом ушел из дома, закрыв входную дверь на навесной замок, и уехал на заработки в соседний регион.

Бедная женщина 5 часов пыталась освободится. Каким-то образом она смогла добраться до телефона и вызвала полицию.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».

Суд приговорил его к ограничению свободы на 1 год. Также горе-мужу запрещено менять место жительства и выезжать за пределы района.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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