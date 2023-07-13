Сквозное движение по улице Новоярушкинская в Ижевске закроют на 2 дня

Фото: администрация Ижевска

С 7:00 15 июля до 20:00 16 июля в Ижевске закроют сквозное движение по улице Новоярушкинская в районе пересечения с Окружной города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На участке расширят проезжую часть, а также обустроят пешеходные тротуары и автопавильоны с заменой барьерного и перильного ограждений. Также здесь планируют переустроить сети связи и провести новую линию освещения. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Водителей просят отнестись с пониманием к ограничениям и учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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