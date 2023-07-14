Жителя Удмуртии осудят за изнасилование несовершеннолетних

От рук мужчины пострадал 31 ребенок Фото: Амир Закиров

Верховный суд Удмуртии рассмотрит уголовное дело жителя поселка Кез, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних, а также в действиях сексуального характера в отношении детей и принуждении к ним. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с апреля 2020 года по август 2022 года мужчина писал несовершеннолетним в интернете сообщения сексуального характера, а также шантажом принуждал детей к сексу и действиям сексуального характера с ним.

В указанный период мужчина изнасиловал и склонил к действиям сексуального характера 31 ребенка младше 14 лет. При этом в марте 2021 года мужчина уже был осужден за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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