Мужчина 2003 г.р. задел провода ЛЭП на рыбалке в Удмуртии и получил ожоги

Молодой человек находится в реанимации. Фото: freepik.com

13 июля, в 22:06 в Сарапульском районе пострадал рыбак 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Задев удочкой электропровода ЛЭП, молодой человек получил тяжелое поражение током и ожоги разной степени тяжести. По словам вице-премьера регионального правительства Эльвиры Пинчук, сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении. Врачи борются за его жизнь.

«Рыбачить в зоне высоковольтных линий электропередач строго запрещено! Современные удочки достигают более десяти метров в длину. При этом удилища изготавливаются из углепластика, который является отличным проводником электрического тока», – напоминает Пинчук.

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