Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июля 2023 7:22

Мужчина 2003 г.р. задел провода ЛЭП на рыбалке в Удмуртии и получил ожоги

Сейчас за его жизнь борются врачи
Софья Кель
Молодой человек находится в реанимации. Фото: freepik.com

Молодой человек находится в реанимации. Фото: freepik.com

13 июля, в 22:06 в Сарапульском районе пострадал рыбак 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Задев удочкой электропровода ЛЭП, молодой человек получил тяжелое поражение током и ожоги разной степени тяжести. По словам вице-премьера регионального правительства Эльвиры Пинчук, сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении. Врачи борются за его жизнь.

«Рыбачить в зоне высоковольтных линий электропередач строго запрещено! Современные удочки достигают более десяти метров в длину. При этом удилища изготавливаются из углепластика, который является отличным проводником электрического тока», – напоминает Пинчук.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии осудят за изнасилование несовершеннолетних

Суд пересмотрит уголовное дело экс-министра природы Удмуртии Александра Нестерова

Два родника Ижевска не прошли проверку Минприроды Удмуртии на качество