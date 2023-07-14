Молочную продукцию из Удмуртии будут продавать на Аравийском полуострове

Фото: @a.brechalov

Удмуртское предприятие«Ува-молоко» выходит на Аравийский полуостров и планирует продавать свою «молочку» в жарком и далеком Омане. Об этом ВКонтакте сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В организации поставок поможет компания Retaj Overseas LLC, соглашение с которой уже подписано. В магазинах Омана будет продаваться более сотни наименований молочной продукции из Удмуртии, в том числе сливочное масло, сыры, сухое обезжиренное молоко и сухая сыворотка.

Отметим, что помимо России, рынок сбыта «молочки» из Удмуртии уже налажен в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане.

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