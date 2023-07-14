Глава Удмуртии Александр Бречалов возмутился состоянием лестницы на набережной в Ижевске

Точные сроки ремонта лестницы неизвестны Фото: Мария Бакланова

Лестницу от монумента «Навеки с Россией» до набережной Ижевска могут отремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На состояние лестничного спуска горожане пожаловались в комментариях под постом главы Удмуртии Александра Бречалова на своей странице ВКонтакте.

«Выдалось время, побывала на набережной Ижевского пруда. Это место, где отдыхают не только ижевчане, но и гости столицы. Неужели, даже ступеньки нельзя отремонтировать? Это лицо города», – пишет ижевчанка Дарья.

В администрации города пояснили, что сейчас объект обследуют для выявления всех дефектов.

«В настоящее время МКУ города Ижевска «Горстрой» проводится обследование технического состояния Набережной, в последующем будет составлена проектно-сметная документация и проведен ремонт», – сообщили в администрации Ижевска.

Отметим, однако, что точные сроки проведения работ пока неизвестны, что возмутило главу Удмуртии Александра Бречалова.

«Уважаемая администрация Ижевска! Убедительная просьба, впредь, подобные ответы/комментарии не размещать! Если нет четких сроков, лучше тогда молчать. Я давал поручение в мае!!!!!!!! Какое обследование нужно еще?! Все очевидно и понятно!» – ответил глава региона в комментариях под ответом администрации.

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