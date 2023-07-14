В 2023 году экспорт лесопродукции из Удмуртии в Казахстан вырос в 12 раз

С начала 2023 года из Удмуртии в Казахстан вывезли 24 990,37 кубометров лесопродукции. Фото: @club198475854

Экспорт лесопродукции их Удмуртии в Казахстан в 2023 году вырос в 12 раз. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Так, с начала 2023 года из региона вывезли 24 990,37 кубометров лесопродукции, а за аналогичный период 2022 года – 2 073,79 кубометров.

В ведомстве также отметили, что в июле 2023 года была отправлена очередная партия лесоматериалов в размере 1 554 кубометра. Вся продукция успешно прошла лабораторный контроль. Поставщику выдали 22 фитосанитарных сертификата, разрешающих экспорт.

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