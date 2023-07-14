40-летнего жителя Можги осудили за половую связь с подростками младше 16 лет

Одна из девушек отказалась от связи с мужчиной, и тогда он применил к ней насилие Фото: Амир Закиров

В Можге за половую связь с подростками осудили 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С августа по декабрь 2021 года мужчина вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой. Также известно, что в последующем осужденный вновь попытался склонить подростка к сексу с ним, но получив отказ, применил к ней насилие. Также с ноября 2021 года по июль 2022 года обвиняемый несколько раз вступал в половую связь с девушкой младше 16 лет.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим 14 летнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц), части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и части 1 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Обвиняемого приговорили к 15 годам в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на год. Приговор в законную силу не вступил.

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