51-летний житель Удмуртии, угрожая ножом, украл из магазина 5 бутылок водки

Сейчас мужчина находится под стражей Фото: Амир Закиров

В Игринском районе по подозрению в разбое задержан 51-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина зашел в продуктовый магазин и, направив нож на продавца, потребовал дать ему 5 бутылок водки. Женщина испугалась и выполнила указания дебошира. Затем подозреваемый прошелся по магазину в поисках упаковки сока. Продавец воспользовалась тем, что мужчина отвлекся, и выбежала на улицу, где и вызвала полицию.

Прибывшие на место стражи порядка нашли и задержали дебошира по «горячим следам». Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

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