В Ижевске начался второй этап обработки территорий от клещей

На кладбищах Ижевска не обнаружили ни одного клеща Фото: Мария Бакланова

В Ижевске проходит второй этап обработки зеленых территорий города от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За минувшую неделю специалисты обработали от опасных членистоногих уже 60 га. В эту зону входят территории в районах завода «Нефтемаш» и Ижевского ипподрома, а также улицы Ракетная и 40 лет Победы.

Напомним, что в начале июля начался второй этап обработки кладбищ от клещей. По результатам проверки на обработанных территориях не обнаружили ни одного клеща.

«В конце августа, перед началом учебного года, подрядчик обработает озелененные зоны, примыкающие к детсадам и школам города», – сообщают в администрации.

Напомним, что за этот сезон от укусов клещей пострадали уже 6 264 жителя Ижевска. В случае присасывания опасного членистоногого необходимо сдать его на анализы лабораторию.

Обратиться можно по следующим адресам:

– Республиканская клиническая инфекционная больница (ул. Труда, 17, тел. 21-96-51): с 8:00 до 20:00 без выходных, обед с 12:00 до 12:30,

– Роспотребнадзор Удмуртии (ул. Ленина, 106, тел. 63-62-50, 63-27-88): ежедневно в будни с 8:30 до 16:00, в выходные с 9:00 до 14:00.

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